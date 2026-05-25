Inter Majami je savladao Filadelfiju Union rezultatom 6:4 u istorijskoj utakmici regularnog dela sezone MLS lige, ali...

Na ovom meču se povredio Lionel Mesi!

Igrao se 73. minut kada je Mesi, koji je imao dve asistencije na meču, neočekivano zatražio izmenu i direktno se uputio ka svlačionici s zabrinjavajućom grimasom. Time je momentalno izazvao strah i zebnju u Argentini, sve dok ne obavi lekarske preglede da se utvrdi tačan stepen povrede.

Na prvi pogled ne deluje da je previše ozbiljno, ali dok se ne bude podvrgnut pregledima neće biti prijatno za argentinske navijače jer je Svetsko prvenstvo već za tri nedelje.

Bilo bi zaista strašno za Argentinu da ostane bez Mesija na ovom velikom takmičenju...