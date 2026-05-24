Po završetka kampanje bez osvojenog trofeja, ali uz borbu do kraja, Sergej Milinković Savić se obratio navijačima Al Hilala.

Srpski reprezentativac i jedan od ključnih igrača tima iz Rijada oglasio se pošto je njegov Al Hilal ostao bez krune. Milinković Savić (31) se obratio pristalicama putem Instagram objave, gde je istakao da uprkos gubitku trofeja oseća ponos zbog načina na koji je ekipa igrala tokom cele godine.

- Jedan tim… Jedna porodica. Borili smo se do poslednje sekunde, ali fudbal vam ponekad ne daje ono što zaslužujete - napisao je Sergej.

Dodao je nekadašnji as Vojvodine, Genka i Lacija da je iza Al Hilal sezona puna emocija, intenziteta i trenutaka koji će ostati upamćeni, iako krajnji cilj nije ostvaren.

- Ovo nije kraj kakvom smo se nadali, ali bila je to sezona puna strasti i nezaboravnih trenutaka.

Srpski vezista je naglasio i koliko mu znači igranje u dresu Al Hilala, uz posebnu zahvalnost navijačima koji su ekipu pratili tokom cele sezone bez obzira na rezultate. Poruku je zaključio optimistično i borbeno.

- Put se nastavlja… I vratićemo se jači zajedno.