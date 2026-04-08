Fudbaleri Al Hilala pobedili su večeras na svom terenu Al Holod rezultatom 6:0 u meču 29. kola sudijskog prvenstva.

Reprezentativac Srbije Sergej Milinković-Savić zabeležio je dve asistencije za prvi i četvrti gol domaćeg tima. Karim Benzema je postigao het-trik za Al Hilal golovima u osmom, 31. i 45+5. minutu, a u strelce su se upisali i Moteb Al Harbi u sedmom minutu, Salem Al Davsari u 55. i Markos Leonardo u 76. minutu.

Milinković-Savić je ove sezone postigao devet golova, uz osam asistencija na 34 utakmice za Al Hilal u svim takmičenjima.

Al Hilal se nalazi na drugom mestu na tabeli saudijskog prvenstva sa 68 bodova, a vodeći Al Nasr ima 70 i utakmicu manje. Al Holod je na 14. poziciji na tabeli sa 26 bodova.