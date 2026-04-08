Košarkaši Partizana poraženi su od Efesa posle produžetka rezultatom 79:72 u 36. kolu Evrolige. Crno-beli su tako prekinuli niz od šest uzastopnih pobeda u elitnom takmičenju. Tim Đoana Penjaroje sada ima učinak od 15 pobeda i 21 poraz, dok je turski klub na skoru 11-25.

Nije viđena preterano kvalitetna utakmica u Istanbulu. Od samog starta je bilo mnogo grešaka na obe strane i teško se dolazilo do poena, što potvrđuje i rezultat na kraju prve četvrtine, nakon koje je domaćin vodio 15:13.

Najbolju igru su crno-beli pružili u drugoj deonici. Nakon trojke Šmitsa se na drugoj strani zapalio Šejk Milton koji je brzo stigao do 12 poena i zahvaljujući njemu je Partizan preokrenuo rezultat. Efes je igrao katastrofalno u napadu i Beograđani su uspeli da dođu do dvocifrenog plusa, pa su na poluvremenu vodli 36:24.

To se na kraju ispostavio kao jedini period zaista dobre igre srpskog i regionalnog šampiona, koji je u nastavku susreta izgledao vrlo loše.Efes je polako počeo da topi Partizanovu prednost iz prvog poluvremena i to na krilima razigranog Vensana Poarjea, kao i Džordana Lojda. Ipak, gosti su trojkama uspeli da koliko-toliko odbiju taj nalet, pa su pred poslednjih deset minuta vodili 50:43.

Na startu četvrte deonice je Efes trojkom Larkina prišao na -4. Sredinom ovog perioda je iskusni plejmejker ponovo bio precizan sa distance i bilo je samo jedan razlike. Uspeo je Partizan da se odvoji novom trojkom, ali je pritisak ekipe Pabla Lasa bio sve jači.

Mučili su se crno-beli u napadu, nisu pomagali ni Penjarojini tajm-auti, pa je Efes preokrenuo rezultat i došao na korak od pobede. Imali su domaći dva poena prednosti u samoj završnici, ali je Karlik Džons uspeo da iznudi faul u poslednjim sekundama regularnog dela. Pogodio je oba, Turci nisu iskoristili poslednji napad i otišlo se u produžetak.

Efes je u dodatnih pet minuta poentirao isključivo sa linije za slobodna bacanja, dok na drugoj strani Partizan nije mogao da pogodi ništa. Prednjačio je Lojd sa poenima, dok su se gosti u ovom delu igre prvi put upisali tek na oko dva i po minuta do kraja.

Nisu crno-beli imali raspoloženog igrača u tim trenucima i Efes je posle duge i neizvesne završnice uspeo da dođe do pobede.

Džordan Lojd sa 24 i Vensan Poarije sa 17 poena i 8 skokova bili su najefikasniji u ekipi Efesa, a Vajler-Beb je briljirao sa 12 asistencija uz šest postignutih poena.

U Partizanu, Milton je ostao na onih 12 poena iz prvog poluvremena, samo jedan šut je uputio u nastavku meča i promašio. Braun i Džons po 11, Bonga 10 poena.

Partizan u narednom kolu dočekuje Žalgiris, dok će Efes gostovati Dubaiju. Oba meča su na programu u petak.

EFES - PARTIZAN 79:72 (15:13, 9:23, 19:14, 20:17, 14:7)

Dvorana: Košarkaški razvojni centar Turkse

Sudije: Migel Anhel Perez, Đordi Alijaga, Kristijan Tajs

Produžetak

Kraj! Poraz Partizana!

45. minut - Ne greši Lojd sa penala. Efes je blizu pobede. Osetkovski pogađa i daje kakvu-takvu nadu. Nesportski faul Bonge. Hazer je iskoristio jedno od dva bacanja. Ponovo Lojd nepogrešiv sa penala.

44. minut - Pogodak Karlika Džonsa iz teške pozicije. Lojd ponovo siguran sa penala. Bonga polovićan na drugoj strani.

43. minut - Jilmaz polovičan. Sve poene u produžetku je Efes postigao sa penala. Bonga postiže prve poene za Partizan u ovom delu igre.

42. minut - Sada i Poarje koristi oba bacanja, domaćin ima četiri poena viška. Još poena za Efes sa penala, ovoga puta je precizan bio Lojd.

41. minut - Prvi napad imaju crno-beli u dodatnih pet minuta. Hazer siguran sa penala.

Četvrta četvrtina

40. minut - Pogodio je Džons oba slobodna bacanja za izjednačenje. Imaće Efes nešto više od četiri sekunde za napad, ali nakon tajm-auta. Nisu domaći iskoristili napad i idemo u produžetak!

39. minut - Pogodak Lojda iz jako teške pozicije. Karlik Džons precizan pod faulom. Koristi plejmejker Partizana i dodatno bacanje. Faulirao je Džons Vajler-Beba na šutu za tri poena. Iskoristio je reprezentativac Nemačke sva tri slobodna bacanja.

38. minut - Siguran Vajler-Beb sa penala za izjednačenje.

37. minut - Sterling Braun cepa mrežicu! Tajm-aut traži Laso. Zakucavanje Poarjea, dobar napad Efesa iz tajm-auta.

36. minut - Siguran Karlik Džons sa penala i vraća prednost na stranu gostiju.

35. minut - Poarje poentira pod faulom za vođstvo Efesa.

34. minut - Važni poeni Brauna u tranziciji. Sam je ostao Larkin i pogodio trojku. Novi tajm-aut Penjaroje.

33. minut - Larkin je fauliran pri šutu za tri poena. Iskoristio je sva tri slobodna bacanja. Laki poeni za Lojda u kontri i samo je dva razlike.

32. minut - Trojka Alekse Radanova. Ovo je bilo vrlo važno za crno-bele.

31. minut - Trojka Šejna Larkina nakon sjajnog dodavanja Vajler-Beba. Efes je prišao na samo -4.

Treća četvrtina

30. minut - Još poena za domaćina sa penala. Crno-beli ne koriste poslednji napad u trećoj deonici nakon koje vode 50:43.

29. minut - Lojd siguran sa penala. Ponovo Efes smanjuje razliku. Kakva trojka Kalatesa u finišu napada (41:50).

28. minut - Još poena za Poarjea koji se razigrao u trećoj četvrtini. Bonga polovičan sa penala. Ponovo sjajni Poarje pogađa (39:47).

27. minut - Laki poeni za Poarjea. Trojka Bonge na drugoj strani. Crno-beli su odbili nalet domaćina.

26. minut - Poeni za Efes na ofanzivnom skoku. Poarje pogađa uz prekršaj Lakića. Tajm-aut traži Penjaroja. Iskoristio je Poarje dodatno slobodno bacanje i Efes je prišao na jednocifren zaostatak. Važna trojka za Partizan preko Arijana Lakića (33:43).

25. minut - Muči se Partizan u napadu u ovom delu igre. Samo dva poena crno-belih u trećoj deonici. Konačno Beograđani dolaze do poena preko Osetkovskog (28:40).

24. minut - Vajler-Beb je promašio prvo slobodno bacanje, pa pogodio drugo.

23. minut - Fernando je izblokirao Doužera, ali je na pravom mestu bio Osmani i ubacio loptu u koš. To su prvi poeni za Efes iz igre u nastavku susreta.

22. minut - Prvi poeni Karlika Džonsa na ovoj utakmici.

21. minut - Lojd polovičan sa penala.

Druga četvrtina

20. minut - Braun siguran penala. Ne koristi Efes poslednji napad i Partizan na poluvremenu vodi 36:24. Odlično su crno-beli odigrali drugu četvrtinu koju su dobili rezultatom 23:9.

19. minut - Deser prekida seriju crno-belih i odmah Penjaroja zove tajm-aut. Još jedan pogodak Brauna.

17. minut - Pogađa Sterling Braun sa polu-distance i Partizan ima dvocifrenu prednost (22:32).

16. minut - Još jedan pogodak fantastičnog Miltona koji igra bez promašaja. Serija crno-belih i Pablo Laso traži tajm-aut.

15. minut - Laki poeni za Doužera. Pokuševski pogađa trojku na drugoj strani. Raspucani Milton pogađa uz prekršaj. Koristi i dodatno slobodno bacanje, pa ima već deset poena.

14. minut - Sjajan potez i poeni Miltona. Još jednom je precizan bio Amerikanac i Partizan ponovo vodi (20:22).

13. minut - Novo zakucavanje Džonsa nakon greške crno-belih. Kalates koristi oba slobodna bacanja.

12. minut - Laki poeni za Partizan u kontri. Postiže ih Šejk Milton.

11. minut - Trojka Rolandsa Šmitsa.

Prva četvrtina

10. minut - Posle prve četvrtine Efes vodi 15:13.

9. minut - Trojka Osetkovskog za prekid serije domaćina.

8. minut - Promašio je Doužer, ali je to popravio Poarje. Još lakih poena za Lojda. Zakucavanje Džonsa i Penjaroja traži tajm-aut (15:10).

7. minut - Snašao se Osmani i poentirao na drugom obruču. Uzvraća Radanov na drugoj strani.

6. minut - Laki poeni za Lojda u tranziciji. Na drugoj strani zakucavanje Bruna Fernanda (7:8).

5. minut - Posle dužeg vremena poeni za crno-bele nakon trojke Alekse Radanova.

4. minut - Veliki broj grešaka na obe strane. Muče se i jedni i drugi da dođu do poena.

3. minut - Prve poene za Efes postiže Džordan Lojd. Pogodio je i on trojku. Zatim se upisuje i Erdžan Osmani.

2. minut - Evo prvih poena. Isak Bonga je pogodio trojku.

1. minut - Ne koriste ni jedni ni drugi prvi napad na utakmici.

Utakmica je počela!

19:15 - Vest koja je obeležila današnji dan je smrt legendarnog trenera Partizana Duška Vujoševića. Tim povodom se oglasila Evroliga. Više o tome OVDE.

18:49 - Izjavu trenera Partizana Đoana Penjaroje pred ovu utakmicu možete pročitati OVDE.

18:45 - Crno-beli u Istanbulu jure sedmu uzastopnu pobedu, a prvi međusobni duel ove sezone protiv turskog tima su dobili rezultatom 93:87.

18:30 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici 36. kola Evrolige između Efesa i Partizana. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Istanbula.