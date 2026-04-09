Češki centar i član čuvene Fajnal for generacije Partizana 2010. godine istakao je koliki je Duško Vujošević imao uticaj na njegov igrački i ljudski rast i razvoj.

“Reči ne mogu da opišu koliko sam ti, Dule, zahvalan za sve što si uradio za mene na početku moje karijere. Kao osamnaestogodišnjak došao sam u Beograd i nikada ne bih pomislio da ću dobiti šansu da budem u startnoj petorci u tim godinama”, napisao je Veseli.

Nije krio Leteći Čeh koliko mu je značilo iskustvo sa Vujoševićem.

“Tvoj rad i pristup bili su neverovatni, možda za nekoga previše strogi, ali za nas mlade igrače, a posebno za mene, najvažniji. Mnogo sam toga naučio, ali najbitnije je da sam zavoleo košarku i naučio kako da se igra na pravi način. Počivaj u miru i hvala ti za sve”.