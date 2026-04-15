Njegov prijatelj pesnik Sinan Gudžević pričao je o životnom putu najtrofejnijeg trenera Partizana. Između ostalog, u prisustvu Duletovih najbližih opisao je i kako je upoznao svoju suprugu u Sjedinjenim Američkim Državama.

"1989. godine u Kaliforniji upoznao je Anu, svoju buduću suprugu. Bila je tamo u poseti ujaku, a Duško u poseti Divcu, igraču koji je tada prešao u Los Anđeles Lejkers", rekao je on.

Duško i Ana Vujošević imaju sina Luku Vujoševića (25), odnedavno i formalno angažovanog trenera Partizana u mladim kategorijama. Na sahrani je Luka bio u društvu svoje majke i sestre Duška Vujoševića, a sve vreme je kraj porodice stajao i labrador Žuta, 12-godišnji kućni ljubimac pokojnog trofejnog trenera.