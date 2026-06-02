NBA trener Rik Adelman, preminuo je samo dve nedelje pre svog 80. rođendana.

Rik Adelman je bio prava legenda u svetu košarke, a pogotov NBA lige. On je proveo 29 godina kao trener, dok je od toga 23 godine bio šef stručnog štaba u ekipama.

Adelman se može pohvaliti i time da je dva puta igrao veliko NBA finale, oba puta sa Portland TrejlBlejzersima, kada je poražen od Čikago Bulsa i Detroit Pistonsa tokom 1990-ih godina.

Publika u Srbiji daleko najviše pamti Rika Adelmana po tome što je bio trener nama važnog tima Sakramento Kingsa, pošto su tada igrali Vlade Divac i Peđa Stojaković u ovoj ekipi.

Osim Sakramenta i Portlanda, vodio je još Golden Stejt, Hjuston i Minesotu, a trenutno je na 10. mestu trenera sa najviše pobeda u ligaškom delu NBA sezone (1.042), dok su samo četvorica trenera vodili više utakmica i imali bolji procenat pobeda - Pet Rajli, Džeri Sloun, Džordž Karl i Greg Popovič.

Rik Adelman je primljen u kuću slavih 2021. godine, a dve godine nakon toga je dobio i nagradu za životno delo. Inače, sin Rika Adelmana - Dejvid, trenutno je glavni trener Denver Nagetsa za koje nastupa Nikola Jokić.