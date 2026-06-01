Basketaši Srbije pobedili su Španiju na Svetskom prvenstvu u basketu 3x3 rezultatom 16:12 u drugom kolu A grupe na Svetskom prvenstvu u Poljskoj.



Prethodno, Srbija je savladala Madagaskar 21:14.



Za Srbiju igraju Strahinja Stojačić, Nemanja Barać, Andreja Milutinović i Nenad Nerandžić.

Strahinja Stojačić je bio najefikasniji pojedinac u duelu sa Špancima i imao je 9 poena. Nerandžić, koji je protiv Madagaskara bio najefikasniji je sada imao 4 poena, Andreja Milutinović 3, a Barać nije imao poene.

U redovima Španije najbolji je bio Karlos Martines sa 5 poena, Orekoća je imao 4, a Blas je upisao tri poena.

Za dva dana, 3. juna, srpski tim će od 19.45 igrati protiv Australije, a od 21.35 protiv Austrije.



Prvoplasirana ekipa iz grupe direktno će se plasirati u četvrtfinale, dok će drugoplasirani i trećeplasirani timevi razigravati za mesto među osam najboljih.



Eliminaciona faza počinje 6. juna, a mečevi za medalje na programu su dan kasnije.