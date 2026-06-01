Vojvodina je posle osvojenog drugog mesta u Superligi i izlaska u kvalifikacije za Ligu Evrope odlučila da se pojača.

Dok se priča o Ifetu Đakovcu, Nikoli Čumiću, Dejanu Zukiću... u Novom Sadu završili su veliki posao.

Na "Karađorđe" stiže štoper Sarajeva Hamza Redžić u transferu vrednom 300.000 evra.

Navodno se za defanzivca interesovala Slavija iz Praga, ali je Vojvodina uspela da pobedi konkurenciji i dovede igrača koji ima 18 godina.

Ove sezone igrao je za omladince Sarajeva i na 27 utakmica postigao gol uz asistenciju.