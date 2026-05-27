Nedavno se pojavila informacija da je Partizan zainteresovan za napadača Noe Nardina Mulahusejnovića. Iskusni špic će nastaviti karijeru u Srbiji, ali ne u Humskoj, već u Novom Sadu.

Kako saznaje Mozzart sport, Vojvodina je postigla dogovor sa ovogodišnjem učesnikom Lige konferencije o transferu Mulahusejnovića, a Noa bi trebalo da inkasira 600.000 evra.

Mulahusejnović je u Nou stigao prošle godine iz Zrinjskog i iza sebe ima odličnu sezonu. Postigao je deset golova na 24 ligaške utakmice, a posebno je blistao u Ligi Konferencije gde je u jednom trenutku bio i najbolji strelac ligaškog dela trećeg po kvalitetu UEFA takmičenja pošto je na svakoj od uvodnih pet utakmica postigao po gol, dok je protiv varšavske Legije upisao i asistenciju.

To nije promaklu Novosađanima koji u novu sezonu žele da uđu sa novim napadačem. Na radaru vicešampiona Srbije je bio napadač kragujevačkog Radničkog Ester Sokler, koji je ove sezone postigao 15 golova u Superligi, ali je na kraju izbor pao na bosanskohercegovačkog fudbalera.

Nekada U21 reprezentativac Bosne i Hercegovine ponikao je u Bratstvu iz Gračanice, kratko bio u Zrinjskom, pa posle GOŠK-a iz Gabele otišao u Maribor. Nije se tu snašao, ali dobre igre u Koperu odvele su ga u Muru, pa nazad i BIH u tim Sarajeva. Igrao je za Dinamo iz Mahačkale, prošle godine je u Zrinsjkom dao čak 17 golova.

Podsetimo, Vojvodina će na leto igrati kvalifikacije za Ligu Evrope.