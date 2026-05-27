Na molbu fudbalskih saveza Zelenortskih ostrva i Portugala, a uz saglasnost Fudbalskog saveza Srbije i UEFA, došlo je do promene termina početka prijateljske utakmice koja će biti odigrana u nedelju 31. maja u Lisabonu.

Umesto prvobitno planiranih 16.30 časova, meč će početi u 17.00 po srednjeevropskom vremenu.

Izabranici selektora Veljka Paunovića kreću u subotu u poslepodnevnim satima put Lisabona, gde ih na stadionu Belenenseša očekuje prva provera u okviru junskog okupljanja i priprema za predstojeće izazove.

Paunović je juče okupio deo ekipe u trening centru FSS u Staroj Pazovi, a očekuje se da se u narednom periodu i preostali članovi, koji su još uvek zauzeti klupskim obavezama, priključe nacionalnom timu.