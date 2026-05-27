Dušan Vlahović? Ne. Luka Jović? Ni on. Kapiten Mitrović? Ma jok. Sergej? Ne, bre. Ni Milenković, Samardžić, Kostić, Vanja, Petrović...

Spisak „orlova“ za let na krajnji zapad Evrope i potom dalje preko Velike bare nema još mnoga imena standardnih reprezentativaca kojima, izgleda, nije do „ekskurzije“ posle klupskih sezona. Ili jeste do mora, kako se onomad ustraši Veljko Paunović, koji je na meti kluba zvučnog imena.

- Bitno je da se svi igrači u junu pojave, da ne bude „ej, idem na more“, bitno nam je da svi dođu da kompletiramo proces koji gradimo - reče selektor proletos pred susret sa Saudijskom Arabijom.

I evo dođe jun kad ono... Dres Srbije će obući Strahinja Pavlović, Andrija Živković i Aleksandar Stanković, jedini članovi startnih 11, te Strahinja Eraković i Veljko Birmančević, skoro pa standardni reprezentativci. Ostali svi zajedno - među njima 11 superligaških igrača i osam debitanata - imaju 37 utakmica za nacionalni tim. Manje nego sam Pavlović (54) ili Živković (61).

I sad ispade da su ove dve provere pred jesenje izazove u Ligi nacija maltene proćerdane unapred. Bar ćemo da istestiramo učesnike Mundijala, kakvi god da smo... A zašto u ovakvom sastavu idemo na Zelenortska Ostrva i Meksiko, reći će Paunović, kome je nedavno u očevom zavičaju priređen lep doček, na konferenciji za medije u petak. Let za Lisabon je planiran 30. maja, za Toluku se nastavlja prvog dana juna...

Tako je, eto, kod nas, a kod Meksikanaca... Španac Alvaro Fidalgo i Kolumbijac Hulijan Kinjones, naturalizovani državljani zemlje potomaka Maja i Asteka, pridružili su se reprezentaciji s ciljem da se nametnu selektori Havijeru Agireu pred objavu konačnog spiska za Mundijal.

Fidalgo, vezista Betisa, i Kinjones, napadač Al Kadsije, imaće priliku na dva kontrolna meča - protiv Australije 30. maja i Srbije 4. juna.