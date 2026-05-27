David Ospina našao se u sastavu Kolumbijaca za Mundijal. Poziv je dobio, dabome, i Hames Rodrigez. I za obojicu će navijati ista žena. Dobro de, malo više za brata nego za bivšeg...

David Ospina

Danijela Ospina Ramirez, manekenka i poslovna žena koja se onomad profesionalno bavila odbojkom - otud i dalje taj stas u 34. godini - mlađa je sestra veterana među stativama (37), ujedno i nekadašnja supruga kapitena „kafeterosa“ koja na Instagramu ima 7,2 miliona pratilaca.

Danijela Ospina

Selektor Nestor Lorenso je pored Ospine i Rodrigeza na spisak stavio i Santjaga Arijasa i Huana Kintera, još dvojicu sa Svetskog prvenstva 2014. u Brazilu gde su ispali u četvrtfinalu od domaćina, a vezista kome su roditelji, navodno, dali ime po filmskom špijunu Bondu, bio je golgeter šampionata.

Hames Rodrigez

Hames (Džejms) Rodrigez s 34 na plećima i posle ozbiljnog zdravstvenog problema danas je daleko od ondašnje slave, ali će svakako s trakom na ruci voditi Kolumbiju u boj protiv Uzbekistana (Meksiko Siti), DR Konga (Gvadalahara) i Portugala (Majami). I truditi se da obraduje majku svoje ćerke koja će ga, može biti, bodriti uživo u derbiju grupe K. Danijela, naime, živi u gradu poroka na Floridi...

Danijela Ospina i Gabrijel Koronel

Danijela se udala za Hamesa uoči katoličkog Božića 2010. Imaju ćerku Salome, rođenu 2013. Razveli su se jula 2017. Zgodna žena visoka 1,79 metara od ove godine je u braku s venecuelanskim glumcem i pevačem Gabrijelom Koronelom, kome je 2023. rodila sina Lorensa.

Danijela Ospina i Hames Rodrigez

Posle razvoda od fudbalskog asa živela je s ćerkom u Medeljinu, da bi se 2019. preselila u Majami.