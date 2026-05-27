David Ospina našao se u sastavu Kolumbijaca za Mundijal. Poziv je dobio, dabome, i Hames Rodrigez. I za obojicu će navijati ista žena. Dobro de, malo više za brata nego za bivšeg...

Danijela Ospina Ramirez, manekenka i poslovna žena koja se onomad profesionalno bavila odbojkom - otud i dalje taj stas u 34. godini - mlađa je sestra veterana među stativama (37), ujedno i nekadašnja supruga kapitena „kafeterosa“ koja na Instagramu ima 7,2 miliona pratilaca.

Selektor Nestor Lorenso je pored Ospine i Rodrigeza na spisak stavio i Santjaga Arijasa i Huana Kintera, još dvojicu sa Svetskog prvenstva 2014. u Brazilu gde su ispali u četvrtfinalu od domaćina, a vezista kome su roditelji, navodno, dali ime po filmskom špijunu Bondu, bio je golgeter šampionata.

Hames (Džejms) Rodrigez s 34 na plećima i posle ozbiljnog zdravstvenog problema danas je daleko od ondašnje slave, ali će svakako s trakom na ruci voditi Kolumbiju u boj protiv Uzbekistana (Meksiko Siti), DR Konga (Gvadalahara) i Portugala (Majami). I truditi se da obraduje majku svoje ćerke koja će ga, može biti, bodriti uživo u derbiju grupe K. Danijela, naime, živi u gradu poroka na Floridi...

Danijela se udala za Hamesa uoči katoličkog Božića 2010. Imaju ćerku Salome, rođenu 2013. Razveli su se jula 2017. Zgodna žena visoka 1,79 metara od ove godine je u braku s venecuelanskim glumcem i pevačem Gabrijelom Koronelom, kome je 2023. rodila sina Lorensa.

Posle razvoda od fudbalskog asa živela je s ćerkom u Medeljinu, da bi se 2019. preselila u Majami.