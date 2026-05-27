Mediji iz Tel Aviva su danima pisali da je Crvena zvezda zainteresovana za Stava Turijela, ali izgleda da je istina na drugoj strani. Odnosno, da je samo tačno da klub sa Marakane želi jednog od najboljih igrača Hapoela iz Tel Aviva.

Saznanja Mozzart Sporta govore da je Crvena zvezda pokazala ozbiljan interes za standardong reprezentativca Kipra koji je ove takmičarske godine briljirao u redovima Hapoela, Loizosa Loizu.

Kiparski dragulj, kako su ga zvale kolege sa Ostrva, najbolje se snalazi na pozicji desnog krila. Ali bolje koristi levu nogu i voli da se uvlači u sredinu.

Loizos Loizu je rođen 2003. godine, i u perspektivi bi mogao da bude ozbiljan prodajni potencijal. Ove takmičarske godine je briljirao u redovima Hapoela. Na 40 utakmicama u svim takmičenjima postigao je devet golova i upisao identičan broj asistencija.

Rehabilitovao je karijeru Loizu u Izraelu. Ponikao je u Omoniji, gde je skrenuo pažnju na sebe i potom otišao u holandski Herenven na pozajmicu. Međutim, nije se snašao u Erediviziji, što je iskoristio Hapoel i doveo ga za nešto više od milion evra.