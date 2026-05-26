Skauti Arsenala su skoro bili u Beogradu, a tom prilikom su gledali fudbalera Crvene zvezde, Vasilija Kostova u meču protiv OFK Beograda.

Reč je o poslednjem kolu Superlige Srbije, meč nije imao takmičarski značaj, s obzirom da su crvenobeli još ranije obezbedili pehar, a na ovom meču su upravo pehar podigli.

Na ovaj meč, ono što je posebno zanimljivo, došli su skati iz Engleske i to iz Arsenala.

Oni su zapravo došli da gledaju Vasilije Kostova, a sam taj gest, govori koliko su ozbiljni u toj nameri da ga kupe.

Arsenal je navodno, spreman da plati 12.000.000 evra za igrača uz bonuse i procente što bi moglo da dođe i do 20.000.000 evra.

Međutim, to je cena na koju Zvezdan Terzić nije želeo da pristane, pa je otišao u London, ali se dve strane nisu dogovorile.

Čelnik crveno-belih je jasan u stavu da neće da priča za manje od 20.000.000 evra, ali, taj novac za sada niko ne nudi.

Ono što je sigurno, prava ponuda se čeka, a igrač će do tada trenirati sa prvim timom Crvene zvezde.