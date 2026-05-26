Košarkaši Olimpijakosa pobedili su Real Madrid rezultatom 92:85 u OAKA Areni u Atini i osvojili Evroligu.

Navijači kraljevskog kluba smatraju da su ih sudije Sreten Radović, Robert Lotermozer i Olegs Latiševs žestoko oštetile i izdali su zvanično saopštenje.

- Prošli su sati, ali bes nije nestao, ako išta, samo je porastao.

Naš tim je dao sve od sebe u najgorim mogućim uslovima. Borili su se s ponosom i čašću kroz svaki problem, ostavili srce na parketu i borili se za svaki posed lopte.

Ali, realnost je da nam sudije Evrolige nisu dozvolile da pobedimo. Sve je već bilo odlučeno i strogo kontrolisano.

Nije se radilo samo o poslednja dva minuta i sramotnim faulovima dosuđenim Fakundu Kampacu i Andresu Felisu. Tokom cele utakmice bilo je kontroverznih odluka koje su ozbiljno uticale na ishod.

Jedan od najfrustrirajućih trenutaka dogodio se kada je Mariju Hezonji dosuđena greška u vođenju u ključnoj situaciji. U drugom napadu, nad njim je napravljen faul prilikom šuta za tri poena, ali mu nisu dodeljena tri slobodna bacanja koja su morala da uslede.

Takođe nije dosuđeno ni pravilo tri sekunde u reketu, dok je delovalo da sudije primenjuju potpuno različite kriterijume za fizički kontakt u zavisnosti od toga na kojoj strani terena se akcija odvijala.

U prvom poluvremenu nismo izveli nijedno slobodno bacanje, dok je Olimpijakosu dosuđeno samo sedam faulova tokom prvih 20 minuta.

Samo u četvrtoj četvrtini Olimpijakos je izveo 15 slobodnih bacanja, uključujući i situaciju "koš i dodatno slobodno bacanje" za koju verujemo da je potpuno poklonjena još u prvom poluvremenu.

Nismo izgubili ovu Evroligu. Recimo to jasno: UKRALI SU NAM JE.

Ne možemo biti ponosniji na naš tim. Uradili su sve što su mogli da pobede i na najbolji način odbranili grb koji nose. Bili su nadomak jednog od najvećih dostignuća u evropskoj košarci uprkos svim preprekama - naveli su u saopštenju.