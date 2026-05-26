Tokom dana se pojavila vest da bi Luka Modrić mogao da napusti Milan posle samo jedne sezone. Nedugo zatim je slovenački Aluminij saopštio da je potpisao ugovor sa igračem koji se zove Luka Modrić!

Slovenački klub je objavio da je potpisao ugovor sa mladim fudbalerom koji se zove Tai Luka Modrić, a koji je ponikao upravo u ekipi Aluminija, dok je upisao i debi za prvi tim ove ekipe, dok je sada postao i profesionalac.

Tai Luka Modrić je ove sezone pretežno nastupao za mlađu ekipu u NextGen ligi u Sloveniji, gde je odigrao 26 mečeva i postigao je pet golova.

Odigrao je i dva meča za reprezentaciju Slovenije do 19 godina.