Najbolji košarkaš Monaka Majk Džejms, mogao bi da propusti drugu utakmicu Monaka protiv Burga usled neisplaćenih zarada.

Kako prenosi L’Ekip, najbolji strelac u istoriji Evrolige odbio je da putuje na drugi meč četvrtfinalne serije plej-ofa francuskog prvenstva.

Amerikanac nije prvi koji se odlučio za ovakav potez, pošto je prethodno isto učinio Eli Okobo, koji je bojkotovao završnicu regularnog dela francuskog prvenstva, ali se posle toga vratio u tim.

Džejms je tek odradio suspenziju od tri utakmice i očekivao se njegov povratak za duel u Burgu, ali bi mogao da propusti ovaj meč ukoliko ne dođe do dogovora sa čelnicima kluba iz Kneževine.

Monako je prvi meč dobio rezultatom 81:75, a neigranjem Džejmsa će biti prilično oslabljen. Podsetimo, van stroja su zbog povredaNikola Mirotić, Danijel Tajs i Alfa Dijalo, pa bi odsustvo iskusnog plejmejkera bilo veliki udarac za Kneževe koji bi igrali sa skraćenom rotacijom.