Barselona je klub o kojem se ubedljivo najviše priča u kontekstu transfera. Saga oko Ćavija Paskvala je dostigla vrhunac i ukoliko Đoan Laporta ne uspe da ubedi proslavljenog stručnjaka da ostane, Katalonci će morati da traže novog trenera.

Predsednik Barselone će probati da preokrene situaciju, ali čini se da će Paskval krenuti put Dubaija, gde bi trebalo da potpiše ogroman ugovor. Iako je situacija nestabilna oko trenera, kurs Barse će navodno ostati isti, a sve zanima da li će odlazak Španca sa klupe

Kako je preneo Sport, kakva god da je situacija, španski velikan će aktivirati bombu u vidu Majka Džejmsa, tako da će najbolji strelac u istoriji Evroligi svakako stići u Blaugranu.

Iako je bio Paskvalova želja, novi trener očigledno neće moći da utiče na predstojeći transfer, tako da je dolazak Amerikanca gotovo izvesna stvar.