Selektor fudbalske reprezentacije Portugala Roberto Martinez saopštio je danas spisak od 27 fudbalera na koje računa za predstojeće Svetsko prvenstvo.

Na spisku španskog stručnjaka su:

Golmani: Diogo Košta, Žoze Sa, Rui Silva, Rikardo Veljo;

Defanzivci: Diogo Dalo, Mateuš Nuneš, Nelson Semedo, Žoao Kanselo, Nuno Mendeš, Gonsalo Injasio, Renato Veiga, Ruben Dijaš, Tomas Araužo;

Vezni igrači: Ruben Neves, Samuel Kosta, Žoao Neves, Vitinja, Bruno Fernandeš, Pedro Neto, Bernardo Silva;

Napadači: Kristijano Ronaldo, Trinkao, Gonsalo Ramoš, Rafael Leao, Žoao Feliks, Fransisko Konceisao, Gonsalo Guedeš.

28. mesto rezervisano je za preminulog Dioga Žotu, a ovaj gest posebno je oduševio Portugalce.

Portugal će na SP igrati u Grupi K u kojoj su još i Kolumbija, Demokratska Republika Kongo i Uzbekistan.