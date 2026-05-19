Omladinci Crvene zvezde, koje sa klupe predvodi Nenad Milijaš, su postali šampioni Srbije za sezonu 2025/26, a u petak će uz prvotimce biti deo šampionskog slavlja na Marakani.

- Na poluvremenu utakmice protiv OFK Beograda, koja će biti odigrana 22. maja od 20 časova i tokom koje ćemo zajedno proslaviti novu titulu prvog tima, ujedno i duplu krunu, zvezdaši će imati priliku da pozdrave i naše omladince koji su još jednom ostvarili veliki uspeh, osvajanjem Omladinske lige Srbije.

Tom prilikom, omladincima Crvene zvezde biće uručen šampionski trofej, kao i medalje, nakon čega će sa peharom prošetati atletskom stazom stadiona i zajedno sa navijačima obeležiti još jednu uspešnu sezonu našeg kluba.

Pozivamo sve zvezdaše da dođu na stadion ranije i uživaju u proslavi - piše na sajtu Zvezde.