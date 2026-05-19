Kako prenose francuski mediji, PSŽ planira ovog leta da angažuje levog beka i ofanzivnog igrala, a posebno je pao fokus na Adema Avdića iz Zvezde.

Kako navodi "Hommedumatch" iz francuske: "Mladi Adem Avdić je kredibilna meta jer ima napadački profil. Ove sezone je odigrao 31 meč, postigao 1 gol i upisao 3 asistencije, što je prilično zapaženo za njegov uzrast."

U Avdiću vide igrača za budućnost i momka koji bi bio podrška Nunu Mendešu.

Svesni su u Parizu da je srpski fudbaler još daleko od toga da bude standardan prvotimac u klubu kao što je PSŽ, ali očigledno je da bi mogao da bude zalog za dane koji dolaze, kao i da bi morali da sačekaju da naraste i postane kadar da odgovri zahtevima najvećeg fudbala..

Podsetimo, da je su na Marakani postavili cenu od 15.000.000 evra, ali nije isključeno da bi i pristali na manje fiksno obeštećenje uz bonuse.

Jedno je sigurno, Zvezdu čeka još jedan veliki posao...