Rade Krunić je nosio dres reprezetnacije Bosne i Hercegovine...

-Pojavila se priča za Srbiju... Tada se pravila neka posebna ekipa, ne U-21, to su već bili afirmisani mladi igrači koji igraju u Zvezdi, Partizanu, inostranstvu. Tu se pravila 'B' reprezentacija od igrača iz domaće lige, kao što je sad napravio selektor Srbije Veljko Paunović. Tu budu selektovani igrači većinom iz Superlige, bude 25 igrača i oni igraju na dva gola... Bila je priča da odradim to jer ranije nisam imao ni pasoš Srbije. Odradio sam dva okupljanja, ali iako su mi obećali, niko me više nije zvao - ispričao je fudbaler Crvene zvezde Rade Krunić u emisiji "Super indirektno kod Popa i Milana".

Nastavio je u istom ritmu.

-Ja sam u mladoj reprezentaciji BiH već dva ili tri puta otkazao okupljanje. Možda ću slagati. Na kraju, jednostavno, nisam više imao vremena i odlučio sam se za Bosnu i Hercegovinu. Ne mislim da je to pogrešna odluka jer ipak sam ja iz Bosne i to je normalno", rekao je Krunić i dodao: "Jednostavno, mogli su samo tada da me pozovu u tu 'B' reprezentaciju, ja bih i sa tim bio presrećan. Nisam ni mislio da zaslužujem da budem u prvoj reprezentaciji. Iskreno, verovatno bih igrao za Srbiju. U tom trenutku sam igrao u Srbiji, naravno osećam se kao Srbin i jesam Srbin".

Krunić je rođen u Foči 1993. godine, a ponikao je u lokalnom klubu Sutjeska gde je već sa 17 godina postao prvotimac. Usledila je selidba u Srbiju i igranje za sada ugašeni Donji Srem iz Pećinaca, čiji je dres nosio i kao pozajmljeni igrač Verone. Nakon nastupa za Borac iz Čačka talentovani Krunić preselio se u Italiju i obukao dres Empolija i sa tim klubom osvojio Seriju B, a kasnije je sa ekipom Milana osvojio Seriju A.

Nakon kratkog boravka u Fenerbahčeu, Rade Krunić je potpisao ugovor sa Crvenom zvezdom - timom za koji navija od detinjstva. Kao fudbaler Crvene zvezde Rade Krunić je osvojio dve "duple krune", uz zapaženu ulogu na evropskim mečevima crveno-belim.