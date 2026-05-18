Domaćin je nastavio pohod ka tituli, a ispostaviće se da im je u ovom meču dovoljan bio pogodak kako bi došli do pobede.

Trenutak odluke dogodio se u 37. minutu kada je Kai Haverc ispratio dodavanje Bukaja Sake i pogodio za 1:0.

Ispostavilo se da je tada postavio i konačan rezultat meča.

Arsenal je i dalje prvi na tabeli Premijer lige sa 82 boda, pet više od Mančester sitija koji ima i utakmicu manje.

Ukoliko Siti bude slavio u oba preostala meča, Arsenalu će biti potrebna pobeda u poslednjem kolu kako bi došli do titule, s obzirom da će Siti u tom slučaju imati bolju gol razliku.

Barnli je na 19. mestu Premijer lige sa 21 bodom i sledeće sezone će igrati u Čempionšipu.

Arsenal u poslednjem kolu gostuje ekipi Kristal Palasa.