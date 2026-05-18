Na spisku se naleze: golmani - Aleksander Šlager, Florijan Vigele, Patrik Penc; odbrana - David Afengruber, Kevin Danso, Stefan Poš, David Alaba, Filip Linhart, Filip Emvene, Aleksander Pras, Marko Fridl, Mihael Svoboda; vezni red - Ksaver Šlager, Nikolas Zajvald, Marsel Sabicer, Florijan Grilič, Karni Čukvuemeka, Romano Šmid, Kristof Baumgartner, Konrad Lajmer, Patrik Vimer, Paul Vaner, Alesandro Šepf, napad - Marko Arnautović, Mihael Gregorič, Saša Kalajdžić.
Austrija će na SP igrati u grupi J protiv Argentine, Alžira i Jordana.
SP će se održati od 11. juna do 19. jula u 16 gradova SAD, Meksika i Kanade.
