-Cilj je dupla kruna, a onda sav fokus ide na Mundijal. Austrija se kvalifikovala prvi put od 1998. godine i verujem da smo na pravom putu. Ako budemo na svom nivou, zaslužujemo da idemo daleko. Ako ne – idemo kući. Ali ja verujem da možemo da osvojimo titulu! Nikad se ne zna - rekao je Arnautović.

Iako je pod Ralfom Rangnikom Austrija procvetala, Arnautović priznaje da na početku nije sve bilo idealno.

- Iskreno, kada je selektor tek stigao, mislio sam da neću dobiti ni minut na terenu. Ipak, jedan razgovor je sve promenio. Shvatili smo da smo na istim talasnim dužinama i sada imamo savršen odnos – otkriva Marko.

Posebna tema koja zabavlja austrijsku, ali i evropsku javnost, jeste Markov "zahtev" za uvođenje novog državnog praznika u slučaju uspeha. Sve je počelo kao šala u TV intervjuu, ali je završilo zvaničnim prijemom kod predsednika Austrije, Aleksandera Van der Belena, u palati Hofburg.

- Bio sam kod predsednika, prošao sam kroz ona čuvena vrata u sobu Marije Terezije. Sve je dogovoreno – uz širok osmeh je rekao Arnautović.