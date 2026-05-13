Za Partizan je poznato...

Naime, pozivom Nihada Mujakića, i činjenicom da FIFA plaća oko 10.000 evra svaki dan koji fudbaler provede na Mundijalu, procena je da bi čak i u slučaju ispadanja u grupnoj fazi, klubovi na konto igrača mogli da zarade minimum 200.000 evra.

S druge strane, na zaradu računa i Zvezda. Izvesno će Jung Vu Seol i Marko Arnautović biti učesnici predstojećem Mundijala, a na Marakani će zdušno navijati da reprezentacije Južne Koreje i Austrije doguraju što dalje, kako bi ujedno profit bio veći.

Dakle, sve i da pomenuti dvojac ispadne u grupi – Zvezdi ide nešto više od 400.000 evra. Ipak, nije nemoguće da kao i Bosna i Hercegovina, uspeju da obezbede plasman u narednu rundu.

Crveno-beli se tako nadaju lepoj zaradi...

Inače, ovih dana je "vruće" na "Marakani".

Po svemu sudeći Crvena zvezda od dolaska trenera Baraka Bahara (nije se dugo zadržao) ne može bez Izraelaca u timu. On je doveo golmana Omrija Glazera, koji će posle tri godine i isteka ugovora da napusti „Marakanu“. Ipak, mogla bi da ga naslede dva zemljaka.

O vezisti Mohamedu Abu Faniju se već nekoliko dana priča. Međutim, omaleni fudbaler Ferencvaroša nije jedina želja.

Kako piše izraelski portal „Sport 5“, Crvena zvezda želi i desno krilo Hapoel Tel Aviva – Stava Turijela. Momka koji ima 25 godina. Ove sezone je produžio ugovor sa klubom do leta 2029. godine i procenjen je na 1.500.000 evra, što nije problem za Crvenu zvezdu.

Stav Turijel je do sada ove sezone za Hapoel Tel Aviv odigrao 28 utakmica, postigao je 13 golova i šest puta je asistirao.

U karijeri je igrao za Kabilo Jafu, Ašdod i Hapoel Tel Aviv. Ima četiri nastupa za reprezentaciju Izraela.