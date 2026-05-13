Baš kao i u prethodne dve sezone, snage će u borbi za trofej odmeriti Crvena zvezda i Vojvodina, a meč na “Lagatoru” ima poseban značaj i za Partizan, iako su crno-beli svoju misiju u najmasovnijem takmičenju završili krajem oktobra.

Ekipa Srđana Blagojevića nadmeće se sa Starom damom za naslov vicešampiona, a trka za drugo mesto u superligaškom društvu biće obesmišljena dve runde pred kraj prvenstva ukoliko Novosađani večeras podignu trofej u Kupu.

Naime, osvajaču Kupa zagarantovano je mesto u kvalifikacijama za Ligu Evrope, što bi Partizan automatski poslalo u borbu za Ligu konferencije, bez obzira na kojoj poziciji završi takmičenje u nacionalnom prvenstvu.

Upravo zato, kao i tokom dve prethodne godine, crno-beli su primorani da navijaju za večitog rivala, kako bi leto dočekali u kvalitetnijem evropskom takmičenju, sa većom šansom da overe jesen na međunarodnoj pozornici.

Sigurno se ovo neće svideti navijačima Partizana...