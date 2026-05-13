-Srbija ima izuzete igrače, posebno napadače – Mitrovića i Vlahovića, koji su baš na najvišem nivou, igrači koji igraju u velikim klubovima, ali nikako da naprave iskorak u svemu tome. Nadam se da će to biti bolje i kvalitetnije. Imaju prave igrače, pravi izbor, ali to još treba posložiti - rekao je Dalić za "Sportal".

Uporedio je sa radom hrvatskog tima ono što je poslednjih godina rađeno u selekciji BiH.

-Mislim da je Bosna i Hercegovina uradila nešto slično što i Hrvatska. Stvorena je dobra reprezentacija, selektor je to kvalitetno složio. Uveo je mlade snage, ali je zadržao Džeku i oko njega okupio mlađe igrače. Angažovao je i nekoliko igrača iz inostranstva, koji su tamo rođeni, a oni su doneli novu snagu i energiju. Stvorilo se veliko zajedništvo, što je iznimno važno.

Govorio je i o šansama Hrvatske na Svetskom prvenstvu.

-Puno je velikih reprezentacija koje imaju kvalitet i dobre igrače i biće zaista teško. Nas raduje kontinuitet, da smo treći put, ili već pre, na Svetkom prvenstvu. Kao i uvek, ja sam optimista, ali moramo da idemo korak po korak. Moramo da bude pažljivi, da budemo svesni svojih kvaliteta i vrednosti, koji nas svrstavaju u red favorita, ali ja neću da dopustim tu vrstu pritiska, nego ćemo da idemo korak po korak. Najvažnije da da prođemo grupu - zaključio je Dalić.