Gvardiol je ove sezone odigrao 23 meča za Mančester siti, a onda se povredio u januaru kada je polomio nogu.

Nakon teške povrede u duelu sa Čelsijem on je operisan, ali se nadao Pep Gvardiola da će svog defanzivnog univerzalca imati na raspolaganju pred kraj sezone.

To se neće desiti i sada je na manje od dva meseca do Svetskog prvenstva sigurno da Gvardiol neće na teren u završnici šampionske trke.

Hrvatska se na Svetskom prvenstvu takmiči u Grupi L sa Englerskom, Ganom i Panamom, a prvi meč igra sa Englezima u Arlingtonu 17. juna. Zatim je naredni sa Panamom na programu 23. a poslednji sa Ganom 27. juna. Videćemo da li će Gvardiol biti spreman.