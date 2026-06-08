Svetsko prvenstvo 2026. predstvalja najveći fudbalski spektakl o kojem će se pričati godinama. Upravo zbog toga, kompanija AdmiralBet je za sve ljubitelje fudbala pripremio novo pravilo koja menja način na koji doživljavate utakmice Mundijala.

Koliko puta ste pogodili pobednika, gledali svoj tim kako vodi do samog kraja, a onda u nadoknadi vremena ostali praznih ruku? Ne brinite, na ovom Svetskom prvenstvu takvi scenariji više neće kvariti doživljaj.

Naime, od 11. juna svi prematch tiketi odigrani na konačan ishod 1 ili 2 za mečeve Svetskog prvenstva biće podložni novom pravilu.

Pravilo je jednostavno. Ukoliko ekipa na koju ste se kladili ima prednost nakon isteka regularnih 90 minuta igre, vaša opklada se automatski obračunava kao dobitna, bez obzira na ono što se dogodi u nadoknadi vremena.

To znači da gol primljen u 92, 95. ili 98. minutu više ne može da vam pokvari slavlje. Dovoljno je da vaš tim bude u vođstvu kada istekne 90. minut utakmice i dobitak je vaš.

Promocija važi za sve utakmice Svetskog prvenstva 2026, kako za tikete odigrane online, tako i na svim AdmiralBet uplatnim mestima.

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