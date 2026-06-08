Pretužan dan u prestonici Bosne i Hercegovine, Sarajavu - sahranjen je sportski komentator i novinar, Edin Avdić.

Nažalost, Edin nas je napustio prerano u 48. godini.

Avdić je preminuo u sredu u Beogradu, a dva dana kasnije je održana komemoracija u hotelu "Crowne Plaza" na kojoj su između ostalih bili Dejan Radonjić, sin preminulog Dejana Milojevića, Dušan Kecman...

Ovog ponedeljka je u Sarajevu održana komemoracija u Narodnom pozorištu na kojoj su govorili Edinovi prijatelji i kolege iz ovog grada, brojne sportske i košarkaške legende, a tu je bio i Mirza Teletović.

Tokom govora u čast čuvenog Edina Avdića, Teletović nije mogao da zadrži suze.

Potom, usledila je dženaza, odnosno sahrana u 14.30 na groblju "Bare", gde su takođe, prisutni bili svi prijatelji i porodica, kao i stanovnici Sarajeva.

Nakon što je hodža odradio verski obred, kovčeg sa ostacima Edina Avdića spušten je u zemlju uz molitvu.