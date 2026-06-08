-Profesionalac ne bira protivnika niti pita gde se igra utakmica. Kada stigne poziv reprezentacije, dolaziš i igraš. To je stvar karaktera. Takav si ili nisi. Ne treba nikoga nagovarati da igra za Srbiju, svaki fudbaler sam najbolje zna koliko mu znači državni tim - rekao je Stojković za "Žurnal".

Poslednje okupljanje reprezentacije izazvalo je mnogo polemika, pošto selektor Veljko Paunović nije mogao da računa na veliki broj standardnih reprezentativaca. Upravo zbog toga priliku su dobili igrači koji do sada nisu imali značajniju ulogu u nacionalnom timu.

- Ne bih nikoga optuživao. Sigurno je bilo igrača koji su imali zdravstvene probleme ili su bili iscrpljeni posle naporne sezone. Ne zameram nikome, samo govorim kakav mentalitet treba da ima reprezentativac – objasnio je nekadašnji golman Srbije.

Nastavio je u istom ritmu.

- Za mene je reprezentacija bila i čast i zadovoljstvo. Uvek sam jedva čekao okupljanja. Iskreno, bez reprezentacije nisam mogao da funkcionišem. Čak i kada sam bio povređen, dolazio sam zbog ekipe i zajedništva. Naravno, svako ima svoj pogled na to.

Govoreći o činjenici da je čak 15 igrača izostalo sa poslednjeg okupljanja, nekadašnji reprezentativac smatra da je situacija mnogo složenija nego što se na prvi pogled čini.

- Ne mogu da tvrdim šta su konkretni razlozi svakog pojedinca. Verovatno je bilo povreda, umora i objektivnih problema. Ne treba nikoga osuđivati unapred, ali reprezentacija mora da bude nešto što se oseća srcem – dodao je Stojković.