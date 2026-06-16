U program se uključio niko drugi do Vladimir Stojković.

- Stojke legendo, slušamo - poručio je Perović.

Usledila je kratka diskusija o tome ko se uključio u program, a onda su voditelji shvatili o kome je reč.

- Da li više voli Zvezdu ili Radnički? Ko je bio najlošiji trener Radničkog prošle sezone? Da li je Feđa Dudić najbolji trener u istoriji Radničkog? Neka voditelji utiču da Slavko da direktne i jasne odgovore, bez uvijanja - rekao je Stojković.

Dao je Perović sve od sebe, ali nije mogao da odgovori.

- Treće pitanje je lako, ali prva dva su baš teška. Bez okolišanja, jako teško pitanje i nezahvalno, zato što je Radnočki klub u kome sam odrastao i za koji sam prvi put zaigrao, koji volim od malih nogu i za koji mi Kragujevčani sanjamo da ćemo jednog dana zaigrati. Ne za Real Madrid, već za Radnički - naglasio je Perović, pa dodao:

- S druge strane, Crvena zvezda je deo mog života, volim da kažem da sam igrao u Zvezdi u najgorem periodu u istoriji kluba. U tom trenutku je trebalo igrati u Zvezdi i zavoleti je na neki svoj način da bi mogao da funkcionišeš u tom periodu kakav je tad bio. Zvezdu volim i poštujem, jer je hranila moju porodicu jedno vreme i što mi je mnogo dala po pitanju karijere. Koliko god pokušavao da budem direktan, nemoguće je dati odgovor.

Isto tako, ni na drugo pitanje Perović nije mogao da odgovori.

- Znam na koga aludira, ali neću da mu dam odgovor. Cela sezona je bila neuspešna, pa je glupo da nekoga etiketiramo - kratko je objasnio Perović, ali bar na treće pitanje nije imao dilemu:

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