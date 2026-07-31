Reprezentativac Srbije i štoper Milana Strahinja Pavlović govorio je za "Gazzeta dello Sport" o raznim temama uoči nove sezone.

Dotakao se Srbin i Luke Modrića.

- Neverovatno je što će ostati sa nama još najmanje jednu sezonu. Možda i duže, videćemo. Luka je neverovatna osoba. Kada pored sebe imate takvog šampiona, možete mnogo da naučite. Mnogo je stariji od mene, ali kada smo zajedno imam osećaj kao da smo istih godina. Možemo da pričamo o svemu jer je zaista veliki čovek - rekao je Pavlović i dodao:

- Pre svega način na koji živi fudbal. On je neverovatan profesionalac i imam osećaj da svaki minut proveden u Milanu ima svoju svrhu – od rutine pre treninga do brige o telu. Ima 41 godinu, a na terenu ga nikada ne vidite umornog. Uvek je prvi koji trči i to radi sa velikim osmehom. Za mene je neverovatno da i dalje ima toliku strast prema fudbalu. U njegovim godinama, gde ću biti, ne znam. Nadam se da ću biti kao on.