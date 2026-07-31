Ipak, pouzdani Mundo Deportivo donosi priču o bivšem kapitenu Partizana i ističe kako transfer nije opcija.

Prema inforamcijama s kojima raspoložu ističu kako su ljudi iz Barselone veoma zadovoljni sa Panterom, koji će biti ključan u rotaciji trenera Aleksandara Sekulića. Navodno Slovenac želi da upravo oko Amerikanca gradi ekipu za narednu sezonu.

Istovoremeno, Španci apostrofiraju kako Panter ne razmišlja da aktivira izlaznu klauzulu i napusti redove Barselone, sa kojom je vezan ugovorom do 2028. godine.

“Zbog toga, ukoliko se nešto ne promeni do početka nove sezone, „slučaj Kevin Panter“ praktično ne postoji”, navodi Mundo Deportivo.

Podsetimo, samo četvorica igrača iz proše sezone su ostala deo Barselone, koja će podmlađena i rekonstruisana pokušati da dođe do uspeha.