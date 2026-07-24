Fudbaleri Crvene zvezde u sredu igraju na svom terenu revanš utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Larna.

Šampion Srbije je u prvom meču u Severnoj Irskoj slavio sa ubedjivih 4:0, pa bi revanš na "Marakani" trebalo da predstavlja formalnost, jer je plasman u treće kolo praktično obezbeđen. To znači da će crveno-beli osigurati najmanje plasman u grupnu fazu Lige konferencije.

Ono što je posebno važno jeste da će Zvezda protiv Larna overiti desetu uzastopnu evropsku jesen. Od sezone 2017/2018 crveno-beli su postali redovan učesnik UEFA takmičenja. Tadašnja generacija na čelu sa trenerom Vladanom Milojevićem je krenula od prvog kola kvalifikacija, a u plej-ofu su izbacili Krasnodar i započeli uspešan niz. Od tada je klub iz Ljutice Bogdana igrao četiri puta grupnu fazu Lige šampiona i pet puta Ligu Evrope.

Prvak Srbije se u Evropi najduže zadržao u sezoni 2021/22. Bio je to prvi Stankovićev mandat na klupi voljenog kluba. Posle prvog mesta u grupnoj fazi Lige Evrope došlo se do osmine finala. Tada je u dvomeču bio bolji Rendžers koji je te sezone stigao do finala drugog po kvalitetu evropskog takmičenja.

Malo je nedostajalo da se taj uspeh ponovi u februaru ove godine, ali je Zvezda u šesnaestini finala eliminisana od Lila posle produžetaka.