Fudbaleri Crvene zvezde u nedelju od 19 časova dočekuju Vojvodinu u meču drugog kola Superlige Srbije.

Biće to prva utakmica koju će Osman Bukari odigrati na "Marakani" od povratka u redove crveno-belih. Podsetimo, napadač iz Gane se prošle nedelje vratio u Zvezdu na jednogodišnju pozajmicu sa pravom otkupa i biće veliko pojačanje u borbi za plasman u Ligu šampiona.

Bukari se oglasio pred okršaj sa "lalama" i poslao poruku "delijama".

- Zdravo, zvezdaši, drago mi je što sam ponovo kod kuće. Želim da vidim sve na utakmici u nedelju protiv Vojvodine. Nadam se da ću sve navijače videti na stadionu. Ćao - poručio je Bukari.