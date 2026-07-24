Tužne vesti za srpski fudbal. Preminuo je čuveni igrač čačanskog borca Jugoslav "Jugo" Dabović.

Borac je saopštio vest o smrti svog bivšeg fudbalera i od njega se oprostio emotivnom porukom.

- FK Borac Čačak sa velikom tugom obaveštava javnost da je preminuo Jugoslav „Jugo“ Dabović (1937), nekadašnji fudbaler našeg kluba.

Svojim igrama, posvećenošću i ljubavlju prema crveno-belom dresu, Jugoslav Dabović ostavio je neizbrisiv trag u istoriji Borca i zauvek će ostati deo bogate tradicije našeg kluba.

U ovim teškim trenucima, FK Borac Čačak upućuje najiskrenije saučešće porodici, prijateljima i svima koji su ga poznavali i poštovali.

Komemoracija povodom smrti Jugoslava „Juga“ Dabovića biće održana u prostorijama FK Borac Čačak u petak, 24. jula, sa početkom u 14 časova.

Neka mu je večna slava i hvala - stoji u objavi kluba.

Jugoslav Dabović ostao je upamćen kao jedan od ljudi koji su svojim odnosom prema klubu i dresu Borca doprineli stvaranju tradicije jednog od najvažnijih sportskih kolektiva u Čačku.