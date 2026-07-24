Argentinski fubaler Nikolas Otamendi saopštio je danas da je završio reprezentativnu karijeru posle nastupa na Svetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi.

Otamendi (38) je za reprezentaciju Argentine od 2009. godine odigrao 139 utakmica, osvojio je Svetsko prvenstvo 2022. i dve Kopa Amerike, 2021. i 2024. godine.

- Pišem najteže reči u mojoj karijeri. Od detinjstva sam sanjao da nosim dres Argentine, to je za mene bila najveća privilegija. Sudbina je želela da moj poslednji meč u dresu reprezentacije bude u finalu Svetskog prvenstva. Rezultat nije bio kakav smo želeli, ali odlazim podignute glave, jer smo dali sve od sebe do poslednje sekunde. Hvala svima koji su bili uz mene, zbogom reprezentacijo - napisao je Otamendi na Instagramu.

Argentinski fubaler je na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu odigrao sedam utakmica.

Otamendi trenutno igra za River Platu, a tokom karijere bio je član Veleza, Porta, Atletiko Mineira, Valensije, Mančester sitija i Benfike.