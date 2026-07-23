Lukasen u klub stiže bez obeštetćenja, a prema infomracijama "Mozzart Sporta" je sa timom iz Ljutice Bogdana dogovorio trogodišnju saradnju.

Godišnjee će na ime plate inaksirati 1.000.000 evra na godišnjem nivou, ali to nije sve. Ukoliko Zvezda izbori plasman u Ligu šampiona, u bilo kojoj ili sve tri godine njegovog mandata, igraču će pripasti po 200.000 evra.

Lukasen je veoma dobro poznat ljudima iz Zvezde. Bio je standardni član Pafosa koji je prošle sezone eliminisao crveno-bele u plej-ofu za Ligu šampiona, pobedom od 2:1 u Beogradu i remijem 1:1 na Kipru. Holanđanin ganskog porekla počeo je oba susreta.

U Pafos je stigao tokom leta 2024. godine, a već u prvoj sezoni pomogao je klubu da osvoji istorijsku titulu prvaka Kipra.

Naredne sezone igrao je u Ligi šampiona, gde je bio strelac pobedonosnog pogotka protiv Viljareala. Lukasen je početkom drugog poluvremena udarcem glavom doneo Pafosu prvu pobedu u ligaškoj fazi elitnog evropskog takmičenja.

Karijeru je započeo u AZ Alkmaru, a zatim je nastupao za PSV, Hertu, Anderleht, Kasimpašu, Karagumruk i Makabi iz Tel Aviva.

Lukasen je prošao mlađe kategorije reprezentacije Holandije, dok je kasnije prihvatio poziv nacionalnog tima Gane.

Na Mundijalu je postigao jedan gol i to na utakmici protiv reprezentacije Hrvatske.