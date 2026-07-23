Crvena zvezda je zatražila odlaganje utakmice trećeg kola Superlige Srbije kako bi se što bolje pripremila za ključne evropske duele u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Meč u Surdulici je trebalo da se odigra prvog avgusta, nekoliko dana nakon revanša sa Larnom, ali će biti pomeren zbog važnijeg evropskog izazova.

Zvezda je u prvoj utakmici praktično obezbedila prolaz u treće kolo pošto je slavila u Severnoj Irskoj sa 4:0 i u narednoj rundi je očekuje okršaj sa pobednikom dvomeča Vikingor-Hapoel Ber Ševa. Islandski klub je dobio prvi meč rezultatom 2:1.

Prva utakmica trećeg kola je na programu početkom avgusta i šampion Srbije je pažljivo birao koju će utakmicu odložiti. Meč sa Vojvodinom ovog vikenda ne bi trebalo da predstavlja veliki problem, posebno posle ubedljive pobede nad Larnom. Takođe, eventualno odlaganje duela sa Novim Pazarom između evropskih utakmica nije bilo idealno rešenje, jer bi zahtevalo dodatne promene u rasporedu.

Zbog toga je procenjeno da je najracionalnije pomeriti gostovanje Radniku u Surdulici, kako bi ekipa imala dovoljno vremena za pripremu za najvažniji evropskog izazov ovog leta.