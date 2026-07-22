Fudbaleri Crvene zvezde u nedelju od 19 časova igraju na svom terenu meč drugog kola Superlige Srbije protiv Vojvodine. Biće to veliki derbi, a oba tima su na ubedljiv način započela novu sezonu u domaćem šampionatu.

Branilac titule je bio bolji od Mačve sa 5:0, dok su Novosađani savladali OFK Beograd rezultatom 4:0. Između dva kola i jedni i drugi imaju obaveze na evrosceni. Zvezda je sinoć slavila u Severnoj Irskoj protiv Larna sa 4:0 u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, dok će Vojvodina u četvrtak igrati na "Karađorđu" prvu utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Ajaksa.

Nema sumnje da nas u nedelju očekuje odlična utakmica na "Marakani", a igrači Zvezde su pozvali navijače da u što većem broju ispune tribine najvećeg srpskog stadiona.