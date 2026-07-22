Tanjga je rekao da je Vojvodina u prethodnim utakmicama pokazala karakter, ali da je Ajaks rival izuzetnog kvaliteta i evropskog renomea, zbog čega njegova ekipa mora da bude maksimalno koncentrisana.

- Ne potcenjujemo protivnika, ali ne potcenjujemo ni sebe. Ajaks je veliki klub sa bogatom tradicijom i ozbiljnim ulaganjima, ali verujem da ćemo uz veliku želju, agresivnost i borbenost dati sve od sebe kako bismo ostvarili pozitivan rezultat - rekao je Tanjga.

On je dodao da i dalje veruje da Vojvodina ima šansu da izbori plasman u narednu rundu i istakao da će njegovi igrači ostaviti srce na terenu.

Tanjga je ocenio da je eliminacija od Ferencvaroša bila bolna, ali da je njegova ekipa pružila dobru partiju i naglasio da uoči duela sa Ajaksom nema većih problema sa povredama i da računa na gotovo sve igrače.

Trener fudbalera Vojvodine rekao je i da njegovi igrači zaslužuju veću podršku, da se nadaju najboljem i da će u dvomeč ući hrabro.

Golman Vojvodine Dragan Rosić rekao je da njegov tim očekuje duel sa jednim od najvećih evropskih klubova, ali da to ne znači da treba unapred odustati.

- Nakon teške eliminacije od Ferencvaroša pokazali smo protiv OFK Beograda da smo ostali ujedinjeni i da smo jak tim. To nam daje obavezu da ne potcenjujemo sebe, da izađemo hrabro i odigramo onako kako znamo i kako se od nas očekuje - izjavio je Rosić.