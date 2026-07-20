Evropska fudbalska unija (UEFA) skratila je spisak potencijalnih rivala Vojvodine i Železničara u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija, a žreb će biti održan danas u 14 časova u sedištu UEFA u Nionu.

Ukoliko eliminišu holandski Ajaks, fudbalere Vojvodine čeka nešto lakši posao, bar na papiru, a rivali su:

Vaduc (Lihtenštajn) – Atletik de Eskaldes (Andora)

GAIS (Švedska) – Nordsjeland (Danska)

Šelburn (Irska) – Nome Kalju (Estonija)

poraženi iz duela Tromso (Norveška) - Hradec Kralove (Češka)

Što se tiče Železničara iz Pančeva, njih očekuje baš težak zadatak u sudaru sa Bragom, a ako naprave iznenađenje rivali bi im bili:

Spartak Tranava (Slovačka) – CSKA 1948 (Bugarska)

Lijepaja (Letonija) – Austrija Beč (Austrija)

Runavik (Farska Ostrva) – Koper (Slovenija)

Nefči (Azerbejdžan) – Dinamo Minsk (Belorusija)