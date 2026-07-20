Potencijalni rivali Partizana u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija su litvanski Panevežis ili kazahstanski Tobol, određeno je danas žrebom u Nionu.

Ukoliko Partizan u drugom kolu kvalifikacija eliminiše luksemburški Una Štrasen biće domaćin u prvom meču trećeg kola kvalifikacija 6. avgusta, a revanš je na programu 13. avgusta u Kazahstanu ili Litvaniji.

Protivnike su dobili i Vojvodina, odnosno Železničar iz Pančeva. Pod uslovom da eliminišu Ajaks, odnosno Bragu.

Novosađani bi u tom slučaju igrali protiv pobednika duela Šelburn - Nome Kalju, a Železničar ide na megdan boljeg iz duela Nefči - Dinamo Minsk.

Ovde ste mogli da pratite uživo dešavanja sa žreba u Nionu:

14.18 - Fudbaleri Vojvodine će ako prođu Ajaks igrati protiv pobednika duela Šelburn - Nome Kalju, a Železničar pod uslovom da eliminiše Bragu ide na megdan boljeg iz duela Nefči - Dinamo Minsk.

14.17 - Fudbaleri Partizana će ukoliko elminišu Unu igrati protiv pobednika dvomeča Panevežis - Tobol.

14.00 - Žreb je upravo počeo, nakon kratkog objašnjena procedure počinje i izvlačenje.

13.30 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen žrebu trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Uz sport.alo pratite dešavanja iz Niona.