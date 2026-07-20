Očigledno je to bila opomena za tim sa Banovog brda, koji je sada predstavio i novo pojačanje na mestu napadača, a to je Fiorin Durmišaj.

Pre samo dva dana se pisalo o tome kako je Durmišaj sleteo u Beograd i kako ga očekuju lekarski pregledi, sve je prošlo kako treba i ovaj momak rođen u Grčkoj, a koji vuče korene iz Albanije za čiju mladu selekciju i igrao je postao novi Brđanin.

Durmištaj stiže kao zamena za Slobodana Tedića koji je otišao u Rusiju još početkom leta, dok iza sebe Fiorin ima i pozamašno iskustvo. Karijeru je počeo u Panioniosu, igrao je za Kaliteu, Lamiju, Olimpijakos, Vasland Beveren, Aris, Larisu, OFI, Olimpijakos sa Kipra, Neu Salamis i Iraklis, odakle je i stigao kao slobodan igrač.

- Prvi utisak je da je ovo klub u kojem vlada porodična atmosfera, privilegija je da budem u takvom okruženju. Cilj je pre svega da ekipa ostvari asvoje ambicije, a da mi kao pojedinci, svkao na svoj način, tome doprinese. Ukoliko Čukarički bude pobeđivao i skupljao bodove, to znači da smo na dobrom putu - rekao je Durmišaj.