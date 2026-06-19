Srpski fudbaler Uroš Miladinović produžio je ugovor sa Čukaričkim do 2028. godine, saopštio je danas beogradski klub.



Miladinović (22) je u sezoni 2025/26 odigrao 36 utakmica na kojima je zabeležio sedam golova i tri asistencije.





-Drago mi je da sam produžio ugovor sa Čukaričkim, klubom u koji sam stigao još u mlađim kategorijama, i u kojem sam dobio šansu u prvom timu. Verujem da ćemo i ove sezone imati ekipu kadru da se bori za plasman u gornji deo tabele, a da ću ujedno biti standardan prvotimac, odnosno da ću to zaslužiti svojim radom i zalaganjem na treninzima - rekao je Miladinović.

Čukarički će u prvom kolu nove sezone Superlige 18. jula dočekati IMT.