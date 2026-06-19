Dos Santos, koji je proveo dve sezone igrajući za Flamengo, vratio se kući nakon četiri sezone u Evropi.

Navodno mu je obećana najveća plata u istoriji tamošnje košarke. Iako tačne cifre još uvek nisu isplivale u javnost, jasno je da će Brazilac dobro zaraditi.

U Evropi, Jago je prvo bio deo Ulma, odakle je u leto 2023. prešao u Crvenu zvezdu.

Bio je deo beogradskog kluba tri sezone, nakratko ga je napustio, pa se vratio u Zvezdu, sve dok se 2026. nisu rastali – Virtus iz Bolonje postao je njegov novi dom.

U dresu Crvene zvezde osvojio je triplu krunu 2024. i takođe osvojio Kup Srbije 2025, dok je imao značajan uspeh sa Ulmom, postavši šampion Nemačke 2023. godine. Jago je tada bio MVP velikog finala.

Ipak, prošla sezona nije bila sjajna za Brazilca, koji se sada vratio u klub čiji je dres nosio od 2020. do 2022. Pre toga je četiri godine igrao za Paulistano.