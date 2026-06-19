Iako je nedavno bio "na putu" za Beograd i Crvenu zvezdu, u međuvremenu je promenio smer.

Dobro obavešteni grčki portal Sport24 tvrdi da postoje "čvrste indicije" da će 28-godišnji plejmejker karijeru usmeriti ka španskom velikanu od naredne sezone.

-Pregovori sa Barselonom su u poodmakloj fazi, nisu još završeni, ali potrebno je još samo da dve strane pruže ruke jedno drugom - tvrde Grci.

Organizator igre Parižana iza sebe ima najbolju sezonu u karijeri, otuda se i našao nan radaru nekolicine evroligaških klubova.

Prethodne sezone je u najjačem takmičenju beležio 14,6 poena, 4,5 asistencija i 18:58 minuta u proseku po meču, na 36 utakmica Evrolige. Bio je jedan od najproduktivnijih igrača lige za vreme koje je provodio u igri.

Pre Pariza igrao je u NBA za Vizardse, Tannder, Bakse, Pistonse, kratko se obrao i u Australiji, nakon čega je svoj status gradio u Evropi, najpre u Breoganu, potom i u Trapaniju.